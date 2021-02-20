Столичные власти рассказали, как будут работать госучреждения в праздники

С 21 по 23 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества в столице изменится график работы ряда госучреждений. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Так попасть в поликлинику взрослые пациенты смогут с 09:00 до 16:00, а 22 февраля - с 09:00 до 18:00. Вызвать врача можно с 08:00 до 20:00. Травмпункты будут открыты по графику поликлиник или круглосуточно. Детские поликлиники 22 февраля будут работать с 09:00 до 15:00, 21 и 23 февраля врачи будут приезжать к пациентам на дом с 09:00 до 15:00.

Не изменится режим работы молочно-раздаточных пунктов, они будут открыты с 06:30 до 15:00.

Женские консультации будут принимать на базе одной из женских консультаций округа с 09:00 до 15:00 21 и 23 февраля. 22 февраля помощь женщинам будут оказывать с 09:00 до 15:00.

В субботу, 20 февраля, все ЗАГСы и дворцы бракосочетания Москвы будут работать в обычном режиме, с 21 по 23 февраля в организациях - выходные. Лишь 21 февраля будут работать дворцы бракосочетания №1 и №3. Центры госуслуг "Мои документы" будут закрыты только 23 февраля, в остальные выходные дни работа будет осуществляться в соответствии с привычным графиком.

Не будут работать с 20 по 23 февраля территориальные центры социального обслуживания и центры соцобслуживания. Но продукты питания и лекарства соцработники смогут доставить на дом.

Дежурные ветклиники будут работать круглосуточно.