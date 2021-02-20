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20.02.2021 17:07
Рубрика: Общество

Толстой назвал неэффективной систему ЕГЭ

Текст: Татьяна Замахина

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой высказал мнение о неэффективности ЕГЭ - по его мнению, эта система приводит к пробелам в знаниях, которые выявляются в вузах. Раскритиковал он и другие аспекты образовательной сферы. Об этом Толстой заявил в ходе встречи со студентами Государственного университета управления.

Фото: iStock
Есть ли альтернатива ЕГЭ

По его словам, в результате введения ЕГЭ старшеклассников "натаскивают на то, как сдавать тест". И там уже не до полноценного школьного образования. "Они попадают в институт с высокими баллами, нет вопросов. И после этого что? - обратил внимание парламентарий. - Они должны в институте проходить ту программу, которую они не прошли за последние год-полтора в школе".

Он также раскритиковал "тему с профилированием". "Это смешно, что молодой человек, которому 13 лет, мог бы сознательно принять решение, кем он будет - врачом или инженером, - считает Толстой. - Это только в головах наших реформаторов от образования могло поместиться".

Кроме того, по его словам, мифом является тот факт, что абитуриенты из глубинки могут поступить в ведущие вузы. "Проблема не в недоступности московских вузов и вовсе не в коррумпированности... - пояснил Толстой. - Да, факты коррупции есть, они всегда есть, и сейчас они есть, несмотря ни на какое ЕГЭ. Это вопрос качества людей - готов человек взять взятку или нет. Но говорить, что советская система была коррумпирована, а ЕГЭ - нет, это смешно".

Вице-спикер выразил отрицательное отношение и к объединению школ, а также отметил недостаточное число бюджетных мест в вузах.

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