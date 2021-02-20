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20.02.2021 11:53
Рубрика: Экономика

В Калининграде продали уникальный янтарный самородок за 2,2 млн рублей

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Фото: Пресс-служба Калининградского янтарного комбината Фото: Пресс-служба Калининградского янтарного комбината
Фото: Пресс-служба Калининградского янтарного комбината

На первом электронном аукционе эксклюзивного янтаря было продано 48 уникальных образцов на общую сумму около семи миллионов рублей.

Ценовой рекорд побил редкий янтарный самородок весом 1882 грамма. Покупатель приобрел его за 2 миллиона 210 тысяч рублей при стартовой цене в 826,4 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского янтарного комбината, организовавшего торги.

Фото: Пресс-служба Калининградского янтарного комбината
Под Калининградом поставили рекорд по добыче янтарных самородков

На аукцион, прошедший в онлайн-режиме на электронной площадке петербургской биржи, было выставлено 56 лотов общим весом 24 килограмма и общей стартовой стоимостью около 9 миллионов рублей.

На торгах были представлены три вида редкого янтаря - 15 самородков (это камни, вес которых превышает один килограмм), 20 инклюзов (куски с включениями флоры или фауны) и 21 экземпляр каплевидного янтаря. Было продано восемь самородков. Инклюзы реализованы все, за самую высокую цену - экземпляр весом 8,1 грамма с муравьем внутри. Его стоимость в ходе торгов возросла в 55,8 раза - с 1 489 до 83 200 рублей.

Скуплены практически все янтарные капли, впервые выставленные на аукцион. Самым дорогим стал янтарный шар весом 31,4 грамма - 60 800 рублей при стартовой стоимости в 44 391 рубль.

В аукционе было 17 участников: десять - российские компании и индивидуальные предприниматели, семь - иностранные компании из стран Прибалтики, Польши и Катара.

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