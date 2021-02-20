В Мехико продлен режим высокой опасности COVID-19

Власти Мехико, несмотря на сокращение числа заражений COVID, продлили еще на одну неделю режим высокой опасности, передает РИА Новости. Этот режим позволяет работу предприятий, не относящихся к обязательным видам деятельности, с 30% персонала на местах.

"На следующую неделю мы продлили действие оранжевого сигнала, не снижая бдительности. Сокращение занятости больничных коек продолжается очень высокими темпами", - передает агентство слова директора Цифрового агентства общественных инноваций ADIP Эдуардо Кларка.

Напомним, что ранее в Мехико был отменен т.н. "режим максимальной безопасности" и, соответственно, были открыты театры, бассейны и церкви, увеличены часы работы ресторанов и спортплощадок на открытом воздухе.

Также власти столицы анонсировали начало бесплатного тестирования горожан в 24 крупных частных аптеках и 10 торговых центрах.