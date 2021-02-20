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20.02.2021,  
13:07
Текст:  Сергей Птичкин

В России наращивают производство многокупольных парашютных систем

Значительно увеличен выпуск грузовых многокупольных парашютных систем.
Фото: Виктор Толочко \ РИА Новости Фото: Виктор Толочко \ РИА Новости
Фото: Виктор Толочко \ РИА Новости

На Солнечногорском механическом заводе открылся новый участок по их производству. Это позволит предприятию нарастить объемы выпуска уникальной продукции, предназначенной для десантирования техники и грузов массой до 16 тонн.

Как сообщили в пресс службе холдинга "Технодинамика", в который входит предприятие, мощность открывшегося участка составляет 100 многокупольных систем в год, а при росте числа заказов она может быть увеличена в два раза.

На единой площадке осуществляется полный цикл производства грузовых многокупольных парашютных систем - от пошива и монтажа до приемосдаточных испытаний. Модернизация позволила сократить потери на перемещение заготовок и сборочных единиц между участками, а также создать оптимальные условия для организации поточного производства. На новом участке, наряду с современными швейными машинами и специальными прессами, представлены уникальные технические решения. Среди них специальные столы для укладки смонтированных изделий. При необходимости рабочие поверхности трансформируются и достигают длины до 100 метров.

Грузовые парашютные системы применяются для десантирования гражданской (тягачей, дорожно-строительных машин, подъемных кранов) и военной техники. Многокупольные парашюты используются в уникальных бесплатформенных системах ПБС-950У, которые позволяют десантировать боевые машины десанта БМД-4М с экипажем внутри.

Фото: пресс-служба ООО "ВПК"
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В ПБС-950У применяются парашютные системы с 10 или 11 куполами, площадь каждого из которых составляет 350 кв. м. Отличительная особенность данных систем - наличие ленты рифления на основных куполах. Этот элемент отвечает за равномерность наполнения парашютов, исключает резкие динамические воздействия на ткань.

"Солнечногорский механический завод - единственное российское предприятие, выпускающее многокупольные грузовые парашютные системы для десантирования грузов полетной массой от 4 до 16 тонн.

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