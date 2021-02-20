Новости

Вышел тизер фантастического триллера с Хью Джекманом "Воспоминание" 15:25
Перезапуск "Секса в большом городе" лишился ещё одного персонажа 14:29
В сериале "Ванда/Вижн" появился еще один участник команды Мстителей 13:35
Вышел трейлер фэнтези-сериала Netflix по игре Dota 2 12:55
У полнометражного фильма про Чебурашку появилась дата премьеры 11:54

В сериале "Ванда/Вижн" наконец-то показали главного злодея

Новости
    20.02.2021, 13:55
Текст:   Богдан Бобров
Фото: twitter.com/wandavision Фото: twitter.com/wandavision
Фото: twitter.com/wandavision

Внимание! Текст содержит спойлеры!

Сериал "Ванда/Вижн" медленно, но верно, играя поджанрами ситкомов разных лет, подходит к своему завершению. В седьмом эпизоде зрителям наконец-то показали, кто стоит за всеми бедами и несчастьями Ванды Максимофф.

Подобно детективному клише про убийцу-садовника в шоу про супергеройскую семейную чету главным антагонистом стала соседка Агнес, которую сыграла актриса Кэтрин Хан.

Оказалось, что на самом деле злодейку зовут Агата Харкнесс - она старейшая из салемских ведьм. Примечательно, что сценаристы оставляли подсказки на протяжении всех предыдущих выпусков. Например, в шестом эпизоде для костюма на Хэллоуин она выбрала именно типичный наряд ведьмы с высокой широкополой шляпой. Да и в самом имени Агнес зашифровано начало от "Агата" и конец от "Харкнесс".

В комиксных первоисточниках она часто изображается наставницей Алой Ведьмы, что вряд ли будет повторено в сериале. Marvel Entertainment включают Агату Харкнесс в список 10 самых могущественных персонажей, обладающих магическими способностями.

До окончания сериала "Ванда/Вижн" должно выйти еще два эпизода.

Новости

Найден режиссер на ремейк "Бегущего человека" со Шварценеггером 10:50
"К роскоши не привыкли": Народный артист Андрей Мягков вел скромную жизнь 19.02.2021
Сериал по мотивам "Клуба Винкс" продлен на второй сезон 19.02.2021
Джордж Мартин экранизирует Роджера Желязны на HBO 19.02.2021
⧣ США
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
"Ванда/Вижн" пародирует сериал "Офис" в новом промо-видео 19.02.2021
⧣ сериалы
Фото: kino-teatr.ru
Актер Марк Горонок попал в реанимацию 19.02.2021
Сериал-приквел "Гремлинов" продлили на 2-й сезон еще до премьеры 19.02.2021
Marvel выпустит четыре спецвыпуска про Сокола и Зимнего солдата 18.02.2021
⧣ фантастика
Фото: youtube.com/ WBRussia
Вышел первый трейлер Mortal Kombat на русском языке 19.02.2021
Вышел первый трейлер новой экранизации Mortal Kombat 18.02.2021
Трейлер экранизации Mortal Kombat заранее слили в Сеть 18.02.2021