В сериале "Ванда/Вижн" наконец-то показали главного злодея

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Сериал "Ванда/Вижн" медленно, но верно, играя поджанрами ситкомов разных лет, подходит к своему завершению. В седьмом эпизоде зрителям наконец-то показали, кто стоит за всеми бедами и несчастьями Ванды Максимофф.

Подобно детективному клише про убийцу-садовника в шоу про супергеройскую семейную чету главным антагонистом стала соседка Агнес, которую сыграла актриса Кэтрин Хан.

Оказалось, что на самом деле злодейку зовут Агата Харкнесс - она старейшая из салемских ведьм. Примечательно, что сценаристы оставляли подсказки на протяжении всех предыдущих выпусков. Например, в шестом эпизоде для костюма на Хэллоуин она выбрала именно типичный наряд ведьмы с высокой широкополой шляпой. Да и в самом имени Агнес зашифровано начало от "Агата" и конец от "Харкнесс".

В комиксных первоисточниках она часто изображается наставницей Алой Ведьмы, что вряд ли будет повторено в сериале. Marvel Entertainment включают Агату Харкнесс в список 10 самых могущественных персонажей, обладающих магическими способностями.

До окончания сериала "Ванда/Вижн" должно выйти еще два эпизода.