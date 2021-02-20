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20.02.2021 16:38
Рубрика: Власть

Володин: Все больше стран обращаются по поводу российской вакцины

Текст: Татьяна Замахина
Создание Россией не одной, а трех вакцин от коронавируса говорит об уровне развития российской науки, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он также отметил возрастающий интерес к российским препаратам за рубежом.
Фото: Алексей Никольский / ТАСС Фото: Алексей Никольский / ТАСС
Фото: Алексей Никольский / ТАСС

"Нам есть на что опираться - создана российская вакцина. Причем она создана первой, - напомнил Володин в эфире телеканала "Дума-ТВ". - И показывает свою эффективность. И все больше и больше стран обращаются с просьбой, чтобы у них была возможность использовать нашу российскую вакцину".

Фото: Александр Корольков/РГ
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В ряде стран, отметил он ситуация с коронавирусом "очень тяжелая, болеют граждане страны, парализован парламент". Так что интерес к российским препаратам объясним. "У нас такая вакцина есть, причем не одна. И мы можем сделать все для того, чтобы у нас появился общественный иммунитет", - считает Володин. По его словам, создание Россией не одной, а трех вакцин от коронавируса говорит о том, что и наука, и медики "могут эффективно решать задачи".

Он также сослался на оценки специалистов, согласно которым минимальный уровень заболеваемости ожидается в августе - сентябре. Осенью же возможен небольшой рост пандемии, связанный с сезоном отпусков. "Приедут люди загорелые и зачастую больные - так же, как происходило в прошлом году, - объяснил Володин. - Потому что те страны, которые выбираются для отдыха, не всегда могут обеспечить безопасность в отношении ковида".

В связи с этим он посоветовал россиянам отдыхать дома, в России. "Страна огромная, прекрасная, замечательная. Есть что посмотреть, где отдохнуть, - уверен спикер. - Мы считаем, что этот вопрос требует и контроля, и внимания, и создания условий для бизнеса".

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума Вакцинация от коронавируса

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