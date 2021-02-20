Вышел трейлер фэнтези-сериала Netflix по игре Dota 2

Вслед за не особо впечатляющим тизером Netflix показал и полноценный трейлер своего несколько внезапного аниме-сериала по вселенной "Доты".

Почти две минуты грозных речей, традиционно карикатурных персонажей, размахивающих удивительно недееспособными орудиями, драконьего пыханья и бессмысленной беготни - словом, всего того, что так любо-дорого ценителям жанра. Ну или той их части, которой весь этот утомительный балаган еще почему-то не обрыдл.

"Эпичный фэнтезийный сериал, основанный на мире Dota2, рассказывает историю Дэвиона, прославленного рыцаря, посвятившего себя искоренению на земле бедствий. После столкновений с могущественным ящером древней расы Эльдвурмом, а также с благородной принцессой Луны Мираной, выполняющей собственную секретную миссию, Дэвион оказывается втянутым в события гораздо более масштабные, чем он мог себе вообразить", - наступательно живописует синопсис.

Релиз шоу, имеющего подзаголовок "Кровь дракона", - 25 марта.