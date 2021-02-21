Автомат Калашникова АК-12 модернизировали

Автомат Калашникова АК-12 под патрон 5,45 мм прошел глубокую модернизацию.

- Оружие получило более эргономичный приклад, новые рукоятку управления огнем и спусковую скобу, изменены прицельные приспособления, - рассказали ТАСС представители концерна на выставке IDEX 2021 в ОАЭ.

Автомат был доработан после войсковой эксплуатации. В силовые структуры РФ поставлены уже десятки тысяч единиц АК-12, сообщили в пресс-службе ГК " Калашников". Опытные партии автоматов проходят тестирование в вооруженных силах Армении и Казахстана, также интерес к оружию проявила Беларусь.