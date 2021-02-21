Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
21.02.2021,  
12:58
Текст:  Антон Валагин

Автомат Калашникова АК-12 модернизировали

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Автомат Калашникова АК-12 под патрон 5,45 мм прошел глубокую модернизацию.

Фото: Александр Мельников/ РИА Новости
Российские новинки ПВО представят на выставке IDEX-2021

- Оружие получило более эргономичный приклад, новые рукоятку управления огнем и спусковую скобу, изменены прицельные приспособления, - рассказали ТАСС представители концерна на выставке IDEX 2021 в ОАЭ.

Автомат был доработан после войсковой эксплуатации. В силовые структуры РФ поставлены уже десятки тысяч единиц АК-12, сообщили в пресс-службе ГК " Калашников". Опытные партии автоматов проходят тестирование в вооруженных силах Армении и Казахстана, также интерес к оружию проявила Беларусь.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
стрелковое оружие
Фото: Алексей Даничев \ РИА Новости
Универсальный солдат: какое оружие устанавливали на УАЗ-469 20.02.2021
Госиспытания новой снайперской винтовки "Уголек" начнутся в 2022 году 18.02.2021
Названы достоинства компактного пистолета Лебедева 17.02.2021
автоматы
Фото: ВоенТВ Беларуси / youtube.com
Превращение автомобильного прицепа в БМП-2 показали на видео 20.02.2021
Какое вооружение представит России на выставке IDEX 2021 17.02.2021
В ОАЭ намечен премьерный показ автомата АК-19 16.02.2021
Калашников
"Калашников" начал работу над новым пулеметом 20.08.2020
В России разработают новый пулемет на базе РПК-16 02.07.2020