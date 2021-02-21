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21.02.2021 10:40
Рубрика: Культура

Эксперты в Сочи обсудили новую цифровую реальность

Текст: Сусанна Альперина
В Сочи, в рамках XIV Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета, 20 февраля прошла профессиональная конференция - серия дискуссий, посвященных защите авторских прав в условиях новой цифровой реальности. Организаторами выступили Русское концертное агентство и Российский музыкальный союз.

В дискуссиях приняли участие представители Министерства культуры РФ, различных культурных учреждений, онлайн-площадок, средств массовой информации (в том числе и "РГ"), организаций, работающих в сфере защиты интеллектуальной собственности.

Фото: Алексей Молчановский / пресс-служба РКА
На открытии Зимнего фестиваля Башмет объявил лауреата премии Шостаковича

Первая сессия была посвящена именно культурной жизни в новой цифровой реальности. Модерировал ее главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов. Перед собравшимися, а среди них было немало представителей регионов России, для которых все обсуждаемые вопросы - крайне важны, выступили - генеральный директор Музея-заповедника "Царицыно" Елизавета Фокина, заместитель генерального директора по развитию Первого музыкального издательства Алексей Лукинов, худрук Региональной молодежной лаборатории театра и фольклора Максим Линников. Эксперты говорили о том, как заинтересовать аудиторию и каковы нюансы работы в онлайн-формате, обсудили современные способы и стратегии монетизации контента в интернете.

Онлайн-трансляции, как новый способ дистрибуции и продвижения контента, - такова была тема следующей сессии. Она по составу спикеров получилась женской, и была проведена крайне зажигательно и эмоционально. А после выступлений посыпались вопросы. Модерировала дискуссию генеральный продюсер компании "Русское кино" Мария Панкратова. Спикеры - генеральный директор Концертного зала "Зарядье" Ольга Жукова, генеральный директор - художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра Ирина Герасимова, главный редактор портала Культура.РФ Олеся Максимова, директор по контенту ООО "Икс-Медиа Диджитал" Наталья Хитрова.

На заключительной дискуссии обсудили, как избежать нарушения интеллектуальных прав при распространении актуального контента - новостей, фото- и видеоматериалов. На сессии встретились академический директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Иван Близнец, заместитель директора - начальник отдела правовой экспертизы Нормативно-правового департамента Министерства культуры РФ Алексей Кубышкин, юрист Владислав Багно и автор этих строк. Модератором был - директор Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере изобразительного искусства "УПРАВИС" Эрик Вальдес-Мартинес. Вопросов было также много. Многих интересовало - как меняется законодательство в сфере креативных индустрий, как повышать образование работникам культуры. Полезные ответы, важные контакты... Фестиваль Юрия Башмета проводится в этом году в 14-й раз, деловая программа на нем - не впервые, и она - важная и необходимая его составляющая.

Культура Кино и ТВ Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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