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21.02.2021 19:00
Рубрика: Культура

Хор Турецкого и Soprano покажут премьеры 21 и 23 февраля

Текст: Александр Алексеев
Популярные артисты стараются в праздники выступать на сцене. Так, Хор Турецкого и Soprano выступят 21 и 23 февраля. Причем, в их репертуаре окажутся как хиты, которым аплодировали восемь европейских столиц, так и совсем новые. Прозвучат и впервые столь удачно разложенные на несколько голосов песни Владимира Высоцкого, и произведения ко Дню защитника Отечества, конечно, и классика.
Хор Турецкого. Фото: Пресс-служба Хора Турецкого Хор Турецкого. Фото: Пресс-служба Хора Турецкого
Хор Турецкого. Фото: Пресс-служба Хора Турецкого

Художественный руководитель ансамблей Михаил Турецкий рассказал "РГ" о том, что значит лично для него и его музыкантов этот праздник.

Вам было важно дать концерты Хора Турецкого и женского арт-проекта Soprano именно 23 февраля?

Михаил Турецкий: Концерт 21 февраля в "Крокус Сити Холле" мы планировали заранее. Но из-за пандемии коронавируса его три раза пришлось переносить. Я всегда называл Soprano "созвездием женских голосов". Ведь в ансамбле семь девушек, поющих голосами, имеющими разные жанровые акценты. Есть классический, роковый, фольклорный, эстрадный… Но все вместе они образуют шоу голосов! Десять лет назад мы начали эту историю, да теперь уже почти одиннадцать! Но костяк у нас с тех пор сохранился. Меня это даже удивляет: женский коллектив конкурентов обычно сложно уживается…

А у нас случилось иначе: девушки друг друга признали, поняли, что вместе они - команда, и это уже даже такая женская семья, клан! Soprano востребованы по всему миру: и Европа, и Америка, и Китай (там телепрограмму с их участием посмотрел миллион человек). А теперь и у нас, в Москве, будет праздник на исходе зимы!
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Но мы обязательно хотели выступить и в День защитника Отечества. Чтобы девушки сделали такой подарок для мужчин. Впрочем, мы заранее не знали, разрешат ли нам выступить 23 февраля в Москве. Ведь Государственный кремлевский дворец, где мы любим давать такие концерты, в полном объеме пока не работает… Зато нам разрешили выступить в Зеленограде. И мы согласились, чтобы не потерять праздник! Ведь знаем, что многие поклонники все равно к нам приедут.

Когда женщины поют в День защитника Отечества нам, мужчинам, наверное, тем более хочется становиться сильнее, смелее и мужественнее?!

Михаил Турецкий: Да, это краска, это эмоция… Получается ярко, пронзительно. "Огонек", "На позицию девушка провожала бойца", "Синий платочек" мне очень нравится (напевает) - у нас в Soprano есть певица, у которой особенно чистый, серебряный голос, которому сразу веришь на сто процентов… А потом вступают другие солистки, которые по очереди передают эту вокальную нить друг другу, и каждая озвучивает ее по-своему. И получается такой небольшой женский хор, который сразу находит незримую тропу в душу. И у зрителей сразу же какое-то расслабление и счастье наступает. И у меня, конечно, тоже….

Что для вас самого значит этот праздник - День защитника Отечества?

Михаил Турецкий: 23 февраля исторически возник в календаре как день Красной Армии. Мы гордились нашей армией, ее победами и поэтому для человека, родившегося в Советском Союзе это - такой день, когда вспоминаешь героев, а с другой стороны гордишься тем, что мы защищены, что у нас сильная армия, надежные военные тылы. И что "мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути"…

Но со временем этот праздник, как мне кажется, стал шире. Он еще и праздник тех мужчин, у которых есть чувство ответственности. А еще это - праздник мужчины, у которого есть семья. За которую он должен и хочет нести ответственность.

Группа Soprano. Фото: Пресс-служба Хора Турецкого

Да, приди домой и полюби свою семью! Ведь, если ты отвечаешь за своих близких - то это и твой праздник. Любой мужчина, на которого может опереться какое-то количество женщин, детей и стариков - может знать, что это его праздник. Потому что он гарант, защитник, кормилец - как хотите это можно назвать!

Важно, чтобы мужчина чувствовал себя ответственным, не перекладывая это бремя на хрупкие женские плечи. Поэтому День защитника Отечества - это и праздник ответственных и сильных (хотя не всем удается быть стильным, но нужно по крайней мере, стараться) мужчин!

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
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А можно ли поддержать стремление быть сильными, добрыми и ответственными - песнями и особенной программой на 23 февраля?

Михаил Турецкий: В концерте Хора Турецкого будут и песни военных лет. Но немного. Главное, у нас будут мужские песни. "Я не люблю Владимира Высоцкого", "Ленинградский горьковатый хлеб" на стихи Михаила Гуцериева, песни Виктора Цоя и Игоря Талькова - все они могут прозвучать. Будет и классика. И полу-классика: песня "Моряки" Константина Вильбоа, русского композитора французского происхождения - она посвящена сильным мужественным людям, которые сражаются на море. Очень красивая. Это яркий номер, всем зрителям очень нравится. А я люблю и "Варяг", он тоже поднимает настроение…

Главное, что во всех этих песнях есть сила и патриотизм. И - гордость за свою страну.

Споем мы и премьеры: "Спецназ", "Десантную роту"…. Их написали специально для Хора Турецкого.

Но будут в концерте и песни о любви. Потому что любовь к женщине, к своей семье - это тоже часть мужского характера!

И о врачах. Потому что они - настоящие герои нашего времени...

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым

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