Постановление правительства Новосибирской области от 20 февраля 2021 года № 45-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Законом Новосибирской области от 13.12.2006 № 63-ОЗ "О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", предложениями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (письма от 15.02.2021 № 54-00-05/001-1397-2021, от 17.02.2021 № 001/001-1486-2021) Правительство Новосибирской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 22.01.2021 № 54-00-01/002-558-2021" дополнить словами ", от 15.02.2021 № 54-00-05/001-1397-2021, от 17.02.2021 № 001/001-1486-2021";

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Приостановление (ограничение) деятельности, проведения массовых мероприятий с участием граждан, оказания соответствующих услуг не распространяется на работу театров, кинотеатров, концертных организаций, фестивалей с очным присутствием граждан, на которые допускаются зрители при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.";

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Приостановление проведения массовых мероприятий с участием граждан, оказания соответствующих услуг не распространяется на деятельность по проведению официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных мероприятий с участием зрителей при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований с допуском участников официальных всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований, прибывших в Новосибирскую область из других субъектов Российской Федерации, при условии наличия у таких участников отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения официального спортивного соревнования.";

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. При оказании услуг общественного питания обеспечить работу с размещением столов с соблюдением дистанцирования на расстоянии не менее 1,5 метра, с соблюдением условия присутствия в общем зале обслуживания одного посетителя на 4 квадратных метра, приостановить работу танцполов (танцплощадок), дискотек, исключить проведение массовых мероприятий.

При оказании услуг общественного питания с использованием фуд-кортов (общих залов обслуживания) в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах) обеспечить работу с размещением столов с соблюдением дистанцирования на расстоянии не менее 2 метров, с соблюдением условия присутствия в общем зале обслуживания одного посетителя на 4 квадратных метра, но не более 50 человек.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 22.02.2021.

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников







