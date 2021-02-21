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Рубрика: В мире

Посольство РФ следит за операцией по освобождению россиянок в Испании

Посольство России в Испании выясняет обстоятельства задержания на территории консульского округа в Барселоне​​​ прилетевших из России женщин. "Данный вопрос находится на контроле", - комментарий диппредставительства размещен в Twitter.

Фото: Andreas Rentz/Getty Images
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Ранее СМИ сообщили о спецоперации, в ходе которой была ликвидирована банда, заставлявшая россиянок заниматься проституцией. Преступная группа предоставила женщинам поддельные медицинские справки, чтобы они могли приехать, несмотря на закрытие границ из-за коронавируса. Всего задержаны 17 человек. В правоохранительных органах подчеркнули, что злоумышленники занимались сексуальной эксплуатацией женщин не только из России, но и Польши.

Консульские сотрудники внимательно рассматривают всю поступающую информацию касательно каких-либо происшествий с участием граждан России и оказывают им необходимое содействие в рамках своей компетенции, со ссылкой на дипломатов пишет РИА Новости.

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