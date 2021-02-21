Пушков спрогнозировал реакцию пользователей на новые правила WhatsApp

Россияне, не готовые играть по новым правилам корпорации Facebook, найдут мессенджеру WhatsApp альтернативу. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков. "В контексте действий интернет-гигантов, нацеленных на диктат собственных правил игры, это шаг на пути к созданию настоящего "Большого Брата", - написал политик в Twitter.

Напомним, еще восьмого февраля мессенджер обновил пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личной информации корпорации Facebook. Мол, эти сведения необходимы для анализа привычек пользователя.

После 15 мая пользователи, игнорирующие баннер с новыми условиями конфиденциальности, не смогут отправлять сообщения из приложения. А, начиная с 15 сентября, Facebook обещает перейти к более радикальным действиям - удалять учетные записи тех, кто не хочет делиться информацией.