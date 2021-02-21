Путин проведет заседание коллегии ФСБ в очном формате

На следующей неделе президент проведет заседание коллегии Федеральной службы безопасности в очном формате, сообщил телеканал "Россия-1" (ВГТРК) в передаче "Москва. Кремль. Путин".

Напомним, что завтра в Сочи Владимир Путин проведет целый день переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

В День защитника Отечества президент по традиции возложит цветы к могиле Неизвестного солдата. После чего у него запланированы рабочие встречи в Кремле непубличного характера.

Кроме того, 24 февраля Владимир Путин проведет в Москве переговоры с новым президентом Киргизии Садыром Жапаровым.