В Ленобласти недовольный уборкой снега мужчина выстрелил в дворника

В Ленинградской области полицейские выясняют обстоятельства, при которых 50-летний дворник получил травму ноги. В него выстрелил из травматического пистолета хозяин магазина, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Инцидент произошел в поселке Романовка на Дороге жизни. По предварительным данным, владелец магазина оказался недоволен тем, что при расчистке дорог от снега дворник закрыл рекламный штендер. Вообще-то, закрывать рекламные конструкции при уборке снега нельзя, но сам объект был незаконный, и защищать такие штендеры от сугробов дворники не обязаны.

Тем не менее, 36-летний владелец торговой точки обиделся на дворника и открыл по нему огонь из травматического пистолета. Сейчас предприниматель задержан, в полиции не исключают, что на него заведут уголовное дело.