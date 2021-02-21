В Петербурге арестовали напавшего на сотрудника генконсульства Украины

Новости

Пятилетний ребенок погиб при пожаре в Новой Москве 14:08
В Израиле в рамках смягчения карантина открылись магазины и рынки 13:16
В Тюмени в массовом ДТП пострадали трое детей и беременная женщина 12:59
Автомат Калашникова АК-12 модернизировали 12:58
В Петербурге за сутки выявили меньше тысячи новых случаев COVID-19 12:29
Объем экспорта оружия РФ на Ближний Восток и в Северную Африку составляет около $6 млрд 12:09
В Москве за год отремонтируют 20 объектов нежилого фонда 11:21
Оперштаб: В Москве вылечились от коронавируса еще 2112 пациентов 11:14
Вирусолог рассказал о мерах профилактики птичьего гриппа H5N8 11:11
Неизвестные сообщили о минированиях барнаульских школ 10:54
Портал для изучения языков коренных народов Севера запустят в 2021 году 10:47
Семь рабочих астраханской птицефабрики переболели птичьим гриппом 10:47
В Китае завершили строительство всех объектов зимней Олимпиады 09:58
Трамп выступит на конференции консерваторов впервые после отставки 09:53
В Москве в воскресенье ожидается метель и до минус 7 градусов 09:42
Названы сроки появления на Марсе города-миллионника 09:36
СМИ: "Северный поток-2" поставил Байдена перед дилеммой в отношениях с ФРГ 09:26
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8 09:08
Две передачи Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Анахайм" 08:37
В Тоджинском районе Тувы произошло землетрясение 08:26
Льюис нокаутировал Блэйдса в главном поединке турнира UFC Fight Night 185 08:17
Россиянин Олейник проиграл Дакасу нокаутом на турнире UFC 07:45
Пушков спрогнозировал реакцию пользователей на новые правила WhatsApp 07:36
Умер спикер Заксобрания Забайкальского края Игорь Лиханов 07:16
Греция продлила разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю 06:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Станет ли модная социальная сеть Clubhouse новым радио
Станет ли модная социальная сеть Clubhouse новым радио
Чем отличаются три зарегистрированные российские вакцины от COVID-19
Чем отличаются три зарегистрированные российские вакцины от COVID-19
21.02.2021 13:32
Рубрика: Происшествия

В Петербурге арестовали напавшего на сотрудника генконсульства Украины

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Смольнинский районный суд Петербурга до 18 апреля арестовал мужчину, который 19 февраля напал с ножом на сотрудника генконсульства Украины. Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В Петербурге двух продавцов освободили из рабства

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в следствии полагают, что нападавший специально ждал, пока откроется дверь генконсульства и сразу же напал на вышедшего оттуда сотрудника.

На помощь пострадавшему бросились сотрудники полиции, находившиеся недалеко от здания. Они оттащили нападавшего и вызвали пострадавшему "скорую". Установлено, что сотрудника генконсульства успели ударить ножом два раза.

Стоит отметить, что ранее нападавший уже имел конфликты с законом. В 2015 году его приговорили к восьми годам лишения свободы за разбой, но выпустили раньше, благодаря хорошему поведению. Также об обвиняемом известно, что он нигде не работает, семьи у него нет. Мотивы нападения не известны, в релизе объединенной пресс-службы судов указано, что нападавший имел умысел на грубое нарушение общественного порядка. Уголовное дело возбуждено по статье "хулиганство".

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 12 742 случая COVID-19 в 85 регионах
Россия и ОАЭ вместе разработают сверхзвуковой бизнес-джет
Пушков спрогнозировал реакцию пользователей на новые правила WhatsApp
Четыре человека задержаны после гибели рабочих на фабрике в Норильске
Вильфанд предупредил об аномальных холодах по всей России
Если виновник не известил страховщика о мелком ДТП, рублем его не накажут
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг