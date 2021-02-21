В Петербурге арестовали напавшего на сотрудника генконсульства Украины

Смольнинский районный суд Петербурга до 18 апреля арестовал мужчину, который 19 февраля напал с ножом на сотрудника генконсульства Украины. Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в следствии полагают, что нападавший специально ждал, пока откроется дверь генконсульства и сразу же напал на вышедшего оттуда сотрудника.

На помощь пострадавшему бросились сотрудники полиции, находившиеся недалеко от здания. Они оттащили нападавшего и вызвали пострадавшему "скорую". Установлено, что сотрудника генконсульства успели ударить ножом два раза.

Стоит отметить, что ранее нападавший уже имел конфликты с законом. В 2015 году его приговорили к восьми годам лишения свободы за разбой, но выпустили раньше, благодаря хорошему поведению. Также об обвиняемом известно, что он нигде не работает, семьи у него нет. Мотивы нападения не известны, в релизе объединенной пресс-службы судов указано, что нападавший имел умысел на грубое нарушение общественного порядка. Уголовное дело возбуждено по статье "хулиганство".