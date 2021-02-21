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21.02.2021 19:13
Рубрика: Общество

В Ростове откроют памятник курсантам, остановившим немцев осенью 41-го

Текст: Лариса Ионова
Фото: архив Андрея Кудрякова Фото: архив Андрея Кудрякова
Фото: архив Андрея Кудрякова

23 февраля в 11.30 на въезде в новый район Платовский состоится долгожданное для многих событие - торжественное открытие памятного знака "Курсантам шести ростовских военных училищ, вставших на защиту Южной столицы в октябре 1941 года".

Фото: Пресс-служба ЮВО
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Как рассказал инициатор проекта, бессменный организатор шествия "Бессмертный полка" в Ростовской области, поисковик и патриот Андрей Кудряков, юные курсанты осенью сорок первого остановили на подступах к Ростову-на-Дону 1-ю танковую армию Клейста.

- Этот подвиг оказался незаслуженно забыт и предан забвению почти на восемь десятков лет. И теперь, наконец, историческая справедливость восстанавливается, - сказал Кудряков. - Открытие памятного знака - начало большого процесса увековечивания памяти ростовских курсантов. Будет построен монументальный памятник, открыта часовня, сформирована музейная экспозиция, проведены поисковые экспедиции на местах боев курсантов.

Как всегда, накануне торжеств Андрей Кудряков и его единомышленники побывали на кладбищах, где упокоены многие защитники Отечества. "Кладбища - индикатор состояния нашей памяти, состояния души нашего народа. Поэтому всегда с особым волнением посещаю старые погосты", сообщает поисковик в соцсетях. И отмечает, что на этот раз могильные памятники все в порядке. Бюст Алексея Береста как новый, мемориал чекистов на Старом Армянском кладбище в безукоризненном состоянии, как и захоронение артиллеристов Пескова на станичном Каратаевском кладбище. "Спасибо тем неравнодушным сотрудникам службы кладбищ, кто тихо, скромно и честно выполняет свою работу", передал он.

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