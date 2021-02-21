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21.02.2021 11:44
Рубрика: Происшествия

В Волгоградской области будут судить подозреваемого в семи кражах

Текст: Роман Мерзляков

В Михайловке завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, подозреваемого в череде краж имущества, сообщает пресс-служба управления МВД России по Волгоградской области.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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С конца ноября 2019 года по август 2020 года в полицию от семи жителей города поступили заявления о пропаже их собственности. Все преступления имели общие черты: в отсутствие хозяев злоумышленник сбивал навесной замок на входной двери или разбивал окно. Его добычей становились золотые украшения, деньги, строительные инструменты, продукты, верхняя одежда, сварочный аппарат, телевизор, утюг и другое. Общая сумма ущерба составила около 140 тысяч рублей.

С нескольких мест происшествий полицейским удалось взять отпечатки пальцев и образцы слюны, оставленной на посуде. Эксперты установили генотип, который уже был в базе МВД. Он принадлежал 36-летнему человеку, ранее неоднократно судимому за тяжкие преступления.

Полицейские задержали подозреваемого. Он признался, что периодически вечерами ходил по частному сектору и присматривался к домам. Если замечал, что в окнах не горел свет, проникал во двор и воровал. Иногда в жилищах он ужинал, употреблял спиртное и даже спал.

В ходе обыска изъята большая часть похищенного имущества, вещи возвратили владельцам. Задержанному предъявили обвинение в краже. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд Михайловского района. Рецидивисту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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