В Волгоградской области будут судить подозреваемого в семи кражах

В Михайловке завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, подозреваемого в череде краж имущества, сообщает пресс-служба управления МВД России по Волгоградской области.

С конца ноября 2019 года по август 2020 года в полицию от семи жителей города поступили заявления о пропаже их собственности. Все преступления имели общие черты: в отсутствие хозяев злоумышленник сбивал навесной замок на входной двери или разбивал окно. Его добычей становились золотые украшения, деньги, строительные инструменты, продукты, верхняя одежда, сварочный аппарат, телевизор, утюг и другое. Общая сумма ущерба составила около 140 тысяч рублей.

С нескольких мест происшествий полицейским удалось взять отпечатки пальцев и образцы слюны, оставленной на посуде. Эксперты установили генотип, который уже был в базе МВД. Он принадлежал 36-летнему человеку, ранее неоднократно судимому за тяжкие преступления.

Полицейские задержали подозреваемого. Он признался, что периодически вечерами ходил по частному сектору и присматривался к домам. Если замечал, что в окнах не горел свет, проникал во двор и воровал. Иногда в жилищах он ужинал, употреблял спиртное и даже спал.

В ходе обыска изъята большая часть похищенного имущества, вещи возвратили владельцам. Задержанному предъявили обвинение в краже. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд Михайловского района. Рецидивисту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.