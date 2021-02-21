Шесть стран захотели купить танк "Армата"

Шесть государств рассматривают российский Т-14 "Армата" в качестве основного боевого танка для своих вооруженных сил, пишет ТАСС.

- "Арматой" интересуются порядка шести стран. Они уже эксплуатирует наши танки и с удовольствием проводят с нами консультации, проявляют интерес, - рассказал журналистам на IDEX 2021 глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

На международной выставке вооружений в Абу-Даби состоялась зарубежная премьера "Арматы".

- Задача в том, чтобы представить платформу в облике, в котором она будет превосходить уже имеющиеся Т-72 и Т-90, отметил Михеев.