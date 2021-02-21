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21.02.2021,  
16:04
Текст:  Антон Валагин

Шесть стран захотели купить танк "Армата"

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости

Шесть государств рассматривают российский Т-14 "Армата" в качестве основного боевого танка для своих вооруженных сил, пишет ТАСС.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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- "Арматой" интересуются порядка шести стран. Они уже эксплуатирует наши танки и с удовольствием проводят с нами консультации, проявляют интерес, - рассказал журналистам на IDEX 2021 глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

На международной выставке вооружений в Абу-Даби состоялась зарубежная премьера "Арматы".

- Задача в том, чтобы представить платформу в облике, в котором она будет превосходить уже имеющиеся Т-72 и Т-90, отметил Михеев.

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