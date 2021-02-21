Три человека погибли при стрельбе в Луизиане

Не менее трех человек погибли в результате стрельбы рядом с магазином оружия в американском штате Луизиана.

В полиции об инциденте узнали в 2:50 по местному времени. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили несколько человек с огнестрельными ранениями, трое из которых были мертвы. Двое доставлены в больницу. Их жизни ничего не угрожает.

Шериф Пэриш Джозеф Лопинто рассказал, что подозреваемый в совершении данного преступления также мертв. По предварительным данным, мужчина застрелил двух человек внутри магазина, а когда вышел на улицу был нейтрализован очевидцами. Телеканал Fox8 сообщил, что стрельба произошла недалеко от международного аэропорта в Новом Орлеане.