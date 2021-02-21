Ученые рассказали о выработке коллективного иммунитета к COVID-19

Как сообщают РИА Новости, масштабное исследование проводилось на горнолыжном курорте Ишгиль, который год назад стал одним из эпицентров распространения коронавирусной инфекции в Европе.

"Выяснилось, что у 90 процентов людей, участвовавших в первом исследовании и пришедших на повторное, антитела сохраняются. Также мы обнаружили, что 70 процентов респондентов, которых мы обследовали на клеточный иммунитет, все еще имеют клеточную активность", - заявил руководитель исследования Вегенер Борена.

Опираясь на полученные данные, команда ученых полагает, что в обществе сформируется коллективный иммунитет.