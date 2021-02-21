Угрожает ли миру дефицит нефти и цены выше 100 долларов за баррель

Новости

Россиянка Куницкая победила Виейру на турнире UFC в Лас-Вегасе 07:50
Россиянин Олейник проиграл Дакасу нокаутом на турнире UFC 07:45
Пушков спрогнозировал реакцию пользователей на новые правила WhatsApp 07:36
Умер спикер Заксобрания Забайкальского края Игорь Лиханов 07:16
Греция продлила разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю 06:54
Ученые рассказали о выработке коллективного иммунитета к COVID-19 06:42
Четыре человека задержаны после гибели рабочих на фабрике в Норильске 06:28
В Израиле отменили ограничения для сделавших прививку от COVID-19 05:25
Посольство РФ следит за операцией по освобождению россиянок в Испании 04:42
Билл Гейтс объяснил энергетический коллапс в Техасе экономией 03:55
На камчатском вулкане Ключевской началось новое извержение 03:40
В Южно-Сахалинске ребенок упал в двухметровую яму 03:21
Три человека погибли при стрельбе в Луизиане 03:05
Тела детей обнаружены на северо-востоке Москвы 02:50
Жители Шикотана и Кунашира ощутили землетрясение 02:30
Обшивка с горящего двигателя Boeing 777 упала на жилой район в США 02:07
Бой Чудинова и Чилембы завершился вничью 01:53
Вильфанд предупредил об аномальных холодах по всей России 01:40
ВОЗ изучит данные о заражении россиян новым видом птичьего гриппа 01:04
Байден объявил о чрезвычайной катастрофе в Техасе 00:58
Поединок между Поветкиным и Уайтом перенесен на 27 марта 00:43
В Германии не накажут депортированного из США бывшего охранника концлагеря 00:35
Четыре очка Панарина и Бучневича помогли "Рейнджерс" обыграть "Вашингтон" 00:19
РФПИ: Добавление компоненты "Спутник V" поможет вакцинам Moderna и Pfizer 20.02.2021
Посол в Вашингтоне рассказал, что России нужно в отношениях с США 20.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Станет ли модная социальная сеть Clubhouse новым радио
Станет ли модная социальная сеть Clubhouse новым радио
На сколько подорожает пиво после введения маркировки
На сколько подорожает пиво после введения маркировки
21.02.2021 07:00
Рубрика: Экономика

Угрожает ли миру дефицит нефти и цены выше 100 долларов за баррель

Текст: Сергей Тихонов
Цены на нефть растут с ноября и в моменте даже преодолевали барьер в 65 долларов за баррель марки Brent, который многими экспертами назывался как верхний для 2021 года. На фоне этих рекордов и резкого падения добычи в США из-за холодов все чаще слышны предположения, что нефтяное подорожание продолжится, и котировки барреля могут вернуться на уровень 2013 года. То есть выше 100 долларов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Аномальная погода в США и в Сибири могут создать дисбаланс на глобальном рынке нефти - говорит руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин. - Добыча нефти в США рухнула на 3,5 млн баррелей в сутки из-за заморозков, остановивших работу скважин и прервавших логистические цепочки. В России, по данным Bloomberg, добыча нефти в первой половине февраля была 10,115 млн баррелей в сутки, что на 44 тыс. баррелей в сутки ниже уровня января, падение связано с холодами в Сибири".

Фото: REUTERS
Рост цен на нефть продолжится, но будет замедляться

В совокупности с сокращением ОПЕК+, которое сейчас составляет около 7 млн баррелей в сутки, и дополнительным снижением производства Саудовской Аравией на 1,425 млн баррелей, в феврале с рынка было убрано 12 млн баррелей в сутки. То есть суммарно общемировое производство сейчас составляет около 88 млн баррелей ежедневно, а спрос на нефть - более 91 млн баррелей в сутки, что означает дефицит в 3 млн баррелей.

Естественно, что цены в такой ситуации должны расти. Но этот дефицит создан искусственно, не считая, конечно, проблемы с климатом в США. Основные хранилища нефти в мире по-прежнему заполнены выше нормы, хотя запасы в них постепенно снижаются. Стоит напомнить, что именно из-за переполненности хранилищ весной 2020 года произошел обвал нефтяных котировок. Поэтому реального дефицита предложения на рынке нефти нет, и ожидать резкого рывка вверх стоимости барреля не стоит, хотя некоторый дальнейший рост возможен.

Есть и обратная точка зрения, что рынок слишком оптимистично воспринимает новости о восстановлении спроса на нефть в Китае и Индии, выдавая только ожидаемую победу над пандемией за свершившийся факт. Доказательством этого служит и то, что потребление нефти по-прежнему остается ниже докризисного уровня на 8-9%. Поэтому рост нефтяных цен в последние 4 месяца не подкреплен фундаментальными факторами, и в любой момент котировки могут сильно просесть.

Краткосрочно рынок нефти перегрет, а дефицит поставок создан искусственно, поскольку Саудовская Аравия и прочие страны ОПЕК+ сокращают добычу при начавшем восстановление спросе, считает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. По ее мнению, в ближайшие месяцы ожидается цена примерно на уровне 50 долларов за баррель.

ОПЕК снизила прогноз по росту спроса на нефть в 2021 году

При этом низкие цены уже привели к сокращению инвестиций в отрасль, а начавшийся переход к "зеленой" энергетике в длительной перспективе вызовет еще большее снижение производства углеводородов. Со стороны же спроса, напротив, в среднесрочной перспективе ожидается рост потребления. Причем значительное увеличение придется на счет именно перехода к "зеленой" энергетике, так как весь этот процесс потребует колоссальной энергии. Это может привести к значительному дефициту на рынке энергоносителей и, соответственно, росту цен. По некоторым оценкам, в разрезе 5 лет цены на нефть могут улететь до 150 долларов за баррель, сказала Лукичева.

Но пока недостатка в добывающих мощностях в мире не наблюдается. Более того, на сегодняшний день они даже избыточны. Страны ОПЕК и США могут очень быстро нарастить добычу, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Поэтому новый суперцикл для нефти - это очень маловероятный сценарий, который возможен только в случае сильного спроса. В условиях же замедления роста мирового ВВП, в том числе, из-за замедления роста населения и урбанизации при одновременном ужесточении экологических стандартов картина может быть прямо обратной, считает эксперт.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

Главное сегодня

Четыре человека задержаны после гибели рабочих на фабрике в Норильске
Косачев: Киевские власти легализовали американское решение
Пушков спрогнозировал реакцию пользователей на новые правила WhatsApp
Ученые рассказали о выработке коллективного иммунитета к COVID-19
Вильфанд предупредил об аномальных холодах по всей России
ФНС назвала сроки уплаты транспортного и земельного налогов
Перечислены случаи блокировки клиентских карт банками