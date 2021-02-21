В Израиле отменили ограничения для сделавших прививку от COVID-19

В Израиле с 21 февраля начнут снимать ограничения, введенные ранее из-за коронавируса. Снова смогут работать торговые центры, рынки, библиотеки, музеи. Посетители должны соблюдать социальную дистанцию.

А израильтяне, переболевшие коронавирусом или сделавшие прививку от COVID-19, с этого дня могут посещать фитнес-клубы, бассейны, культурные и спортивные мероприятия. С собой у людей должен быть так называемый "зеленый паспорт". При этом не нужно предъявлять документ в торговых центрах, магазинах, библиотеках, музеях и на открытых рынках. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Строгий карантин в Израиле действует почти полтора месяца. Но с началом массовой вакцинации населения власти начали постепенно ослаблять ограничения. В частности, был отменен запрет отходить от дома на расстояние более километра. Кроме того, с 7 февраля открыты заповедники и национальные парки. А ресторанам и кафе разрешили работать навынос.