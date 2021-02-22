Актриса Екатерина Градова скончалась на 75-м году жизни

"Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря", - рассказала она. Актрисе было 74 года.

Известность актрисе принесла роль радистки Кэт в легендарном фильме "Семнадцать мгновений весны". Также Екатерина Градова запомнилась зрителям ролью в фильме "Место встречи изменить нельзя" и ролями в театральных постановках.