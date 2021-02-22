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22.02.2021 19:20
Рубрика: Экономика

Huawei представила сгибаемый смартфон за 219 тысяч рублей

Текст: Иван Черноусов

Компания Huawei анонсировала сгибаемый смартфон Mate X2. Его представили в ходе онлайн-презентации на Всемирном мобильном конгрессе, который проходит в эти дни в Шанхае.

Фото: Istock
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Новинка получила внутренний экран диагональю 8 дюймов с разрешением 2480 × 2200 пикселей и внешний экран 6,45 дюймов, 2700 × 1160 пикселей. Оба дисплея сделаны по технологии OLED, частота обновления экрана и в том, и в другом случае 90 Гц.

Смартфон получил восьмиядерный процессор Kirin 9000. Он разработан по технологии 5-нм, поддерживаются сети пятого поколения 5G. Устройство получило два слота для nano-SIM и аккумулятор емкостью 4500 мАч.

Девайс получил основную камеру, оснащенную четырьмя модулями: на 50 мегапикселей с диафрагмой f/1.9, 12 мегапикселей с диафрагмой f/2.4 с трехкратным оптическим зумом, 8 мегапикселей с диафрагмой f/4.4 с десятикратным оптическим зумом и ультраширокоугольный объектив на 16 мегапикселей с диафрагмой с диафрагмой f/2.2. Поддерживается съемка видео в разрешении 4К с частотой 60 кадров в секунду. Селфи-камера получила разрешение 16 мегапикселей с диафрагмой f/2.2.

Новинка работает на операционной системе Android 10 без Google-сервисов. Аппарат поступит в продажу на китайском рынке уже 25 февраля в двух конфигурациях - в версии на 256 Гб по цене 17999 юаней (207 тысяч рублей) и 512 Гб по цене 18999 юаней (219 тысяч рублей).

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