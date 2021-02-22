Клуб ФНЛ "Крылья Советов" разгромил "Химки" в Кубке России

Самарские "Крылья Советов" вышли в четвертьфинал Кубка России по футболу, разгромив на выезде "Химки" со счетом 4:0.

В понедельник в Химках прошел матч 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу, в котором местный клуб РПЛ принимал "Крылья Советов", выступающие в ФНЛ.

Уже в начале встречи гости получили право на пенальти, который реализовал Иван Сергеев. На этом беды "Химок" не закончились. На 19-й минуте встречи Михаил Тихонов ценой красной карточки остановил опасную атаку гостей.

Во втором тайме самарцы отличились еще трижды. Забивали Дмитрий Цыпченко, Егор Голенков и Никита Чернов.

Определились семь участников четвертьфинала. 3 марта состоится перенесенный матч "Уфа" - "Урал". А матчи следующей стадии турнира запланированы на 2-3 марта.