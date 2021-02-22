Постановление администрации Костромской области от 20 февраля 2021 года № 57-а "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Костромской области на 2021 год"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" администрация Костромской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Костромской области на 2021 год в размере:
в расчете на душу населения - 11 241 рубль,
для трудоспособного населения - 12 264 рубля,
для пенсионеров - 9 734 рубля,
для детей - 11 283 рубля.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор области С.Ситников
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