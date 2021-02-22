Постановление администрации Костромской области от 20 февраля 2021 года № 57-а "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Костромской области на 2021 год"

Новости

В Мордовии СК проверит обстоятельства гибели 4 человек в частном доме 13:04
Косачев: У Британии нет морального авторитета, чтобы рассуждать о правах человека 12:48
Латыпов заработал больше всех россиян на ЧМ по биатлону 12:42
Генсек ООН: Идеи неонацизма представляют опасность для всего мира 12:22
На Вологодчине в ДТП погибли две малолетние девочки 11:48
В Москве найдены рыбы-"пришельцы" 11:47
Курс евро вновь превысил 90 рублей 11:44
Boeing рекомендовал приостановить эксплуатацию лайнеров модели 777 11:39
Мишустин допустил новые банки к "Семейной ипотеке" 11:38
В Ростовской области три человека пострадали из-за взрыва газа 11:33
Путин уверен, что объединение позволит "СР" достойно проявить себя на выборах 11:13
Оперштаб: еще 1658 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:07
Около 50 черных дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии 10:58
В Германии водную блокаду Крыма сравнили со средневековой осадой 10:46
Премьер Словакии выступил за покупку "Спутника V" 09:59
На сайте Минобороны РФ появился раздел о героях военных лет 09:55
Послом Киргизии в России стала бывшая глава Центризбиркома КР 09:47
В США немецких спецназовцев приняли за террористов 09:31
Напряжение в Каталонии из-за ареста рэпера начало спадать 08:59
К Земле приблизятся три крупных астероида 08:24
В Приморье мужчина спасся от медведицы на железной вышке 07:40
Энергетическая компания в Техасе получила иск на $100 млн 07:23
Названо лучшее время для вакцинации после перенесенного COVID-19 06:56
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на Южных Курилах 06:45
В восемь школ Хабаровска поступили сообщения о минировании 06:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
22 февраля 2021 г.

Постановление администрации Костромской области от 20 февраля 2021 года № 57-а "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Костромской области на 2021 год"

Дата подписания 20 февраля 2021 г.
Опубликован 22 февраля 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" администрация Костромской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Костромской области на 2021 год в размере:

в расчете на душу населения - 11 241 рубль,

для трудоспособного населения - 12 264 рубля,

для пенсионеров - 9 734 рубля,

для детей - 11 283 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией