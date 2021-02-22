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22.02.2021,  
06:14
Текст:  Николай Грищенко

Летчик-испытатель рассказал о боевых возможностях беспилотника "Охотник"

Перспективный тяжелый ударный беспилотник С-70 "Охотник" будет действовать в связке с истребителем Су-57. Дрон способен в автоматическом режиме поражать различные цели на основании информации от других самолетов. Аналогов в мире не существует.

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
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Как рассказал в эфире телеканала "Россия-1" летчик-испытатель Евгений Фролов, "Охотник" построен в рамках концепции "верного ведомого" и может применять всю номенклатуру вооружения истребителя пятого поколения.

"Он там сам определяет, кому какую цель назначить. И он, соответственно, ее атакует. Причем атакует с информацией от самолета, который ее обнаружил", - пояснил Евгений Фролов.

По словам конструктора Сергея Бибикова подобного беспилотного аппарата пока нет ни у кого в мире. "Сведений о том, что сейчас разрабатываются в США нечто аналогичное программе "Охотник", у нас нет. Там есть достаточно большое количество других разработок по беспилотным летательным аппаратам, но с другим назначением и с другими задачами", - отметил конструктор.

Тяжелый ударный "Охотник" планируется принять на вооружение в 2023 году. Беспилотник проходит испытания, в том числе наносить ракетно-бомбовые удары на полигоне Ашулук.

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