Маас призвал ЕС сохранить диалог с Россией

Европейский союз нуждается в России, чтобы улаживать международные конфликты. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас перед началом заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Мы должны искать пути для того, чтобы остаться в диалоге с РФ, мы нуждаемся в России, чтобы уладить многие международные конфликты", - цитирует его агентство ТАСС.

По его словам, на встрече министров необходимо обсудить вопрос, как этого добиться, поскольку нынешние отношения Москвы и Брюсселя "оказались на низшей точке".

Пока остается неясным, как в ЕС будут этого добиваться при том, что на том же заседании планируется обсуждение вопроса о введении очередных санкций.

В МИД РФ ранее уже неоднократно отмечали, что западным политикам стоит заняться проблемами собственных стран, а не пытаться дестабилизировать ситуацию внутри России своими голословными обвинениями.