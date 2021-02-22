МИД РФ: Внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН завершатся к лету

Внутригосударственные процедуры по выходу России из Договора по открытому небу могут завершиться к лету 2021 года. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на заседании Консультативной комиссии по открытому небу.

По его словам, Москва продолжает процедуры по выходу из договора, начатые в середине января. "По нашим оценкам, к лету текущего года они могут закончиться. Если до этого времени США не сообщат нам о своей готовности вернуться в договорное поле, Россия передаст депозитариям - Венгрии и Канаде - ноту, уведомляющую о выходе из ДОН", - говорится в тексте выступления дипломата, опубликованного в социальной сети Facebook.

Гаврилов отметил, что как только этот документ будет передан, начнется отсчет шести месяцев, как это предусмотрено самими договором, по истечении которых Россия "официально и окончательно" прекратит свое участие в ДОН.

По словам представителя РФ, "выход США из договорного поля подорвал жизнеспособность ДОН, коренным образом нарушив заложенный в нем баланс интересов". "Выдвинутые нами в этих условиях минимальные требования в целях сохранении функциональности договора остались без конструктивного ответа оставшихся государств-участников", - напомнил Гаврилов.

Впрочем, российская сторона готова пересмотреть свою позицию, если новая администрация США примет решение о полном возвращении в ДОН.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки в марте 1992 года представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В мае 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу, голословно обвинив Россию в нарушении соглашения. В Москве тогда подчеркнули, что Россия сохраняет приверженность договору, и выдвинули встречные обвинения. 22 ноября США завершили выход из ДОН. При этом Вашингтон продолжал требовать от своих союзников передачи данных, собранных во время наблюдательных полетов над Россией.

Как отметили на Смоленской площади, "когда США под надуманным предлогом вышли из Договора по открытому небу", "был существенно нарушен баланс интересов государств-участников", достигнутый при его заключении, нанесен серьезный ущерб его действию, "подорвана роль ДОН как инструмента укрепления доверия и безопасности". Чтобы спасти его, Москва выдвинула ряд предложений, соответствующих фундаментальным положениям договора. "С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США", - отметили в МИД РФ.

"Политическая ориентация на США для них оказалась более значимой, чем сохранение важного инструмента общеевропейской безопасности", - отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в день, когда Москва начала процедуры по выходу из ДОН . "Создавшаяся ситуация для нас абсолютно неприемлема, так как по сути у всех членов НАТО сохранялась бы возможность наблюдать за всей территорией России, а территорию лидера альянса - США - от российского наблюдения закрыли. С учетом изложенных обстоятельств руководством страны было принято решение о начале внутригосударственных процедур по выходу России из ДОН", - заявила тогда дипломат.