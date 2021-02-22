На этой неделе россиян ждут три рабочих дня

Наступившая неделя для россиян будет сокращенной. Отработать придется всего три дня. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества, напомнили в Роструде.

Рабочими будут среда, четверг и пятница, дни с 24 по 26 февраля. В этом году россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря, пишет РИА Новости.

Следующие длинные выходные наступят совсем скоро. Международный женский день, восьмое марта, сократит рабочую неделю до четырех дней - с 9 по 12 марта. А отдыхать будем с шестого по восьмое марта. В мае первые две рабочие недели также будут четырехдневными.