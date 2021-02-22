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22.02.2021,  
15:15
Текст:  Светлана Цыганкова

На выставке IDEX - 2021 представили легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1"

Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net

Российский новейший легкий плавающий танк "Спрут-СДМ1" представили на выставке оборонной промышленности IDEX - 2021. Он оснащен 125-миллиметровой пушкой 2А75 и по огневой мощи соответствует танку Т-90МС.

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
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Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы", входящем в Ростех, пишет ТАСС. Комплекс вооружения "Спрут-СДМ1" предусматривает использование разных снарядов - бронебойно-подкалиберных, кумулятивных, осколочно-фугасных, а также боеприпасов с дистанционным подрывом. Они могут поражать объекты на расстоянии до пяти километров.

Как добавил исполнительный директор Курганмашзавода, разработчика и производителя танка Петр Тюков, на сегодняшний день "Спрут-СДМ1" - единственный в мире легкий плавающий танк в своем роде.

На выставке оборонной промышленности IDEX - 2021 в Абу-Даби танк показали в виде модели с настоящим внешним видом и функционалом.

Кстати, легкий плавающий танк уже испытали и на море, и в субтропиках. В акватории Черного моря танк без подготовки преодолевал водные преграды при волнениях до трех баллов и легко выходил на берег, а в субтропиках действовал при температуре плюс 40 градусов. Новый танк проверят и в Сибири при низких температурах воздуха.

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