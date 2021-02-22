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22 февраля 2021 г.

Указ губернатора Орловской области от 19 февраля 2021 года № 71 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 2 слова "по 28 февраля 2021 года включительно" заменить словами "по 31 марта 2021 года включительно";

2) в пункте 4 слова "по 28 февраля 2021 года включительно" заменить словами "по 31 марта 2021 года включительно";

3) в абзаце девятом подпункта "а" пункта 1 раздела I приложения 1 слова "без участия зрителей" заменить словами "с участием не более 30 % зрителей от вместимости спортивного объекта".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением подпункта 3 пункта 1, вступающего в силу с 22 февраля 2021 года.

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков



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