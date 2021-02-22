Премьер Словакии выступил за покупку "Спутника V"

Премьер-министр Словакии Игорь Матович выступил за приобретение страной российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом глава правительства написал на своей странице в Facebook.

По его словам, национальное министерство здравоохранения "дает тысячи разрешений на использование лекарств, не зарегистрированных в Европейском агентстве по лекарственным средствам". Поскольку они могут спасти здоровье и жизни многих людей, ни у кого не возникает никаких вопросов.

Возражения возникли почему-то, только когда речь зашла о "Спутнике V", отметил премьер Словакии, напоминая об итогах заседания кабмина на прошлой неделе, когда вице-премьер Вероника Ремишова заблокировала принятие соответствующего решения. Она представляет партию "За людей", играющую наименьшую роль в правящей коалиции, но все же обладающую правом вето, которым Ремишова и воспользовалась.

По мнению Матовича, это не имеет никакого отношения к интересам общественности.

"Почему мы не позволяем людям свободно решать, могут ли они доверять вакцине, которую считают безопасной в Венгрии, Сан-Марине, Дубаи, Бахрейне и т.д.?" - задается вопросом премьер Словакии.

Он полагает, что если Братислава будет дожидаться разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам, Словакия никогда не получит российскую вакцину.

"Производитель "Спутника V" не будет играть с нами в эти игры. Почему он должен держать где-то в запасе 2 миллиона вакцин, которые могут спасти тысячи жизней? Их доставят туда, где у властей есть здравый смысл, где не будут ставить приоритет в политику, а будут спасать здоровье и жизни", - отметил Матович.

Стоит отметить, что в Словакии решение о закупке той или иной вакцины министерство здравоохранения может принять самостоятельно, однако глава ведомства Марек Крайчи решил заручиться поддержкой всего правительства.