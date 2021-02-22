В Москве найдены рыбы-"пришельцы"

В числе 39 видов рыб в водоемах Москвы найдены так называемые пришельцы, сообщает официальный портал мэрии.

Речь идет о рыбах, которые были завезены искусственно. В частности, найдены рыбы, которые встречаются в Азовском, Черном и Каспийских морях. Однако южные бычки - кругляк и цуцик - хорошо переносят перепады солености и температуры и прекрасно живут в столичных водоемах.

Из Оки и Волги в городские реки привезена чехонь, из хозяйства под Сходней - форель. В общей сложности из 39 видов рыб, живущих в столице, 16 оказались краснокнижными.