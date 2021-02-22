Бастрыкин поставил на личный контроль ход проверки ДТП в Кызыле

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход и результаты проверки ДТП с участием легковушки и микроавтобуса в Кызыле, где пострадали 16 человек.

Напомним, авария произошла сегодня. В настоящий момент региональное следственное управление СК России проводит процессуальную проверку. Как объяснили в ведомстве, "на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса РФ -"оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Следствие устанавливает тяжесть вреда, причиненного всем участникам дорожно-транспортного происшествия.