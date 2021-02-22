В Архангельске арестовали генерального директора "ТГК-2"

Ломоносовский районный суд Архангельска избрал меру пресечения генеральному директору компании "ТГК-2" Надежде Пинигиной. Как сообщили "РГ" в Архангельском облсуде, топ-менеджер заключена под стражу до 17 апреля.

Напомним, 20 февраля СК по Архангельской области возбудил уголовное дело в отношении двух должностных лиц из "ТГК-2" и "Архоблэнерго". В ведомстве полагают, что из-за злоупотребления должностными полномочиями со стороны топ-менеджнеров компаний, энергетической системе Поморья был причинен ущерб в размере 350 миллионов рублей, а компания "Архоблэнерго" вместо прибыли получила убыток в 290 миллионов рублей.

Кроме того, кредиторская задолженность компании увеличилась до одного миллиарда рублей. В следствии уверены, что это было сделано искусственно.

Также в следствии полагают, что финансовое положение "Архоблэнерго" дестабилизировалось специально, с целью довести компанию до банкротства.

Уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ России, регионального управления ФСБ, а также УМВД по Архангельской области.

В конце недели по адресам проживания и в рабочих кабинетах топ-менеджеров энергетических компаний прошли обыски. Силовую поддержку оказывали бойцы Росгвардии.