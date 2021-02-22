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22 февраля 2021 г.

Постановление правительства Севастополя от 18 февраля 2021 года № 48-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в городе Севастополе за III квартал 2020 г. и IV квартал 2020 г."

Дата подписания 18 февраля 2021 г.
Опубликован 22 февраля 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Уставом города Севастополя, законами города Севастополя от 30.04.2014 № 5-ЗС "О Правительстве Севастополя", от 11.06.2014 № 26-ЗС "О прожиточном минимуме в городе Севастополе" Правительство Севастополя постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в городе Севастополе за III квартал 2020 г.:

- в расчете на душу населения - 11 494 руб.;

- для трудоспособного населения - 12 249 руб.;

- для пенсионеров - 9 346 руб.;

- для детей - 12 551 руб.

2. Установить величину прожиточного минимума в городе Севастополе за IV квартал 2020 г.:

- в расчете на душу населения - 11 396 руб.;

- для трудоспособного населения - 12 201 руб.;

- для пенсионеров - 9 360 руб.;

- для детей - 12 113 руб.

3. Применять величину прожиточного минимума в городе Севастополе за III квартал 2020 г. и IV квартал 2020 г. для оценки уровня жизни населения города Севастополя.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора - Председателя Правительства Севастополя, осуществляющего координацию и контроль деятельности Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополе.

Губернатор города Севастополя М.В.Развожаев



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