Удары беспилотника "Орион" по боевикам в Сирии показали на видео

Российский беспилотный авиационный комплекс "Орион" с успехом применялся как ударный дрон в Сирии. Воздушный аппарат нанес 17 ракетно-бомбовых ударов по объектам международных террористов.

Телеканал "Россия-1" опубликовал видеозапись экспериментально-боевого применения беспилотника "Орион" на Ближнем Востоке. На фюзеляже аппарата нанесено 38 звезд с буквенной маркировкой "Б" и "Р", что означает "Боевой", "Разведывательный". Судя по числу звезд аппарат совершил 17 боевых вылетов.

"Я хотел бы ваше внимание обратить на точность применения. Рядом находятся какие-то здания, сооружения, объекты. Но применение боеприпаса с наших беспилотных летательных аппаратов идет именно по цели, никаких отклонений нет", - сказал заместитель начальника беспилотной авиации главного командования ВКС РФ. полковник Сергей Тюгай.

Отметим, что в октябре прошлого года первая партия ударно-разведывательных беспилотников "Орион" поступила на вооружение в ВКС России. В арсенале беспилотника имеются недорогие и малогабаритные средства поражения управляемые авиабомбы весом 20 и 50 килограммов с раскладывающимся крылом, что позволяет им планировать точно на цель. Они созданы на базе зарядов к реактивной системе залпового огня "Град".

Взлетный вес "Ориона" - 1000 килограммов, масса боевой нагрузки - до 200 килограммов, продолжительность полета - 24 часа .