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22.02.2021,  
18:00
Текст:  Светлана Цыганкова

В концерне "Калашников" модернизируют управляемую ракету "Вихрь"

Концерн "Калашников" модернизирует авиационную управляемую ракету "Вихрь". К этим работам планируют приступить уже в нынешнем году.
Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org
Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikimedia.org
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Об этом в Абу-Даби на оружейной выставке IDEX-2021 сообщили в пресс-службе концерна, передает РИА Новости. В 2021 году начнутся опытно-конструкторские работы по улучшению всех тактико-технических характеристик.

В "Калашникове" добавили, что "Вихрь-1" можно будет применять на расстоянии свыше восьми километров, а "Вихрь" - до десяти. Национальный центр вертолетостроения имени Камова и Миля и министерство обороны России уже провели соответствующие работы. Авиационной ракетой "Вихрь" вооружают ударные вертолеты Ка-52 и штурмовые самолеты Су-25.

Концерн "Калашников" заявлял, что управляемая ракета "Вихрь-1" предназначена для поражения бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей. Пуски могут осуществляться с высоты до четырех тысяч метров.

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