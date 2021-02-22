Задолго до Полтавы: как русские драгуны едва не поймали Карла XII

22 февраля 1709 года около украинского села Красный Кут шведский король Карл XII едва не был пойман русскими драгунами. "Льва Севера" спасло благородство российского генерал-поручика Карла Ренне, ночь и подход шведского корпуса генерала Крузе.

Шел девятый год Северной войны. Оправившись от поражения под Нарвой в 1700 году русские войска успешно громили шведскую армию в Прибалтике, Финляндии и на Балтийском побережье. Однако Карл XII сохранял репутацию непобедимого полководца и его гренадеры с драбантами вместе с гетманом-предателем Мазепой находились на Украине.

Русские войска обложили шведские гарнизоны в районе Ромны, Гадяч, Прилуки и Лохвица. Донские казаки, калмыки, волохи и башкиры не давали шведам грабить Слободскую Украину. "Полковник Функ перебил больше тысячи людей в маленьком городке Терее (Терейской слободе) и сжег этот городок, сжег также Дрыгалов (Надрыгайлово). Он испепелил также несколько враждебных казачьих деревень и велел перебить всех, кто повстречался, чтобы внушить ужас другим", - писал позже в своих воспоминаниях шведский офицер Адлерфельд.

Испытывая жестокую нужду в провианте и фураже для кавалерии Карл XII лично повел свои отряды на опустошение селений и городов на левом берегу реки Ворсклы. 4 февраля шведы заняли Опошню, а 5 февраля - Котельву и деревню Хухры.

Малочисленные русские отряды с боями отходили в направлении Белгорода. Утром 22 февраля Карл XII атаковал русский авангард - два драгунских полка генерала Шамбурга. В разгар боя шведов контратаковали и опрокину в бегство кавалеристы Ренна, и начали беспорядочно отступать к Красному Куту, забыв про короля.

Карл XII с отрядом личных телохранителей укрылся на каменной мельнице. Майор русской службы Вальтер фон Бок предложил генералу Ренну расстрелять здание прямой наводкой из трофейных пушек. Однако генерал отказался, сказав: "того не позволяет честь русская".

Наступившая темнота и полученные Ренне тревожные донесения о приближении к Городному всей шведской армии заставили его вечером того же дня отдать приказание об отступлении к Богодухову.

Едва шведский король оказался в безопасности, то проявил "благородство" и приказал: "в устрашение скифам и для опровержения сомнений в неодолимости шведской армии" сжечь Красный Кут, а мирных жителей выгнать на мороз раздетыми. Многие из них погибли. После чего шведы двинулись обратно за Ворсклу - "с великим потерянием и стыдом", как написал в своих мемуарах князь Борис Куракин.