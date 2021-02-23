"Аллен против Фэрроу" - движение #MeToo наносит решающий удар

По репутации опального кинематографического гения Вуди Аллена нанесен новый и, как говорят, сокрушительный удар. Его новые фильмы и без того не прокатываются на его родине, в Соединенных Штатах, его старые картины залегли на полке, в Голливуде он занесен в "черные списки", при упоминании его имени элита многозначительно поджимает губы - но этого мало. Вероятно, моралисты движения #MeToo не успокоятся, пока не устроят 85-летней жертве современную версию суда Линча - в цифровом варианте, но смертельную.

Поленьев в костер аутодафе подбросил четырехсерийный документальный фильм "Аллен против Фэрроу", который только что показан каналом HBO. Не располагая какими-либо новыми данными, его авторы - документалисты Кирби Дик им Эми Циринг - заново муссируют старое обвинение оскаровского лауреата в его сексуальном насилии над приемной дочкой Дилан Фэрроу.

Как известно, в 2014 году Дилан Фэрроу опубликовала в "Нью-Йорк таймс" открытое письмо, в котором обвинила своего приемного отца в насилии: он якобы еще в 1992 году увел семилетнюю малютку на чердак и там ее трогал, чем нанес ей душевную травму на всю оставшуюся жизнь. Никаких доказательств при этом приведено не было, сам Вуди Аллен эту сексуальную связь категорически отрицает. Более того, это настойчиво отрицает и Мозес - приемный сын Миа Фэрроу, активно вступившийся за репутацию своего отчима: "Я чувствую, что не могу более молчать, когда его обвиняют в преступлении, которое он не совершал!" - писал он. Следов насилия не нашли и специалисты специализированной клиники по расследованию сексуальных преступлений. Но авторы фильма видят доказательство в том факте, что Аллен имел отношения и с Сун-И Превен - приемной дочерью Миа Фэрроу, кореянкой по происхождению с не установленным точно годом рождения. Сейчас Сун-И является его законной супругой, предположительная разница в их возрасте - 35 лет. У этого субъекта всегда наблюдалась тяга к молоденьким девушкам - уличают знаменитого режиссера авторы фильма, которые в последние годы стали специализироваться на горячей, хорошо продающейся теме сексуальных преступлений и стали известны благодаря сенсационным кинорасследованиям случаев насилия в университетских кампусах и в индустрии хип-хоп.

Впрочем, утверждают они, их картина касается не столько сластолюбивого создателя "Манхэттена" и "Голливудского финала", сколько явления мужского доминирования в целом - того самого, против которого восстали активистки движения #MeToo. Целые трудовые коллективы были свидетелями того, как всемогущие боссы их компаний безнаказанно пользовались своим положением, и многие актрисы прекрасно знали, что путь к ролям и славе лежит через постель продюсера. А Миа Фэрроу, вольно или невольно сделавшая тайное явным, теперь жалуется, что стала в Голливуде персоной нон грата.

Документальный фильм, выпущенный HBO, по типу повторяет аналогичные обвинения в адрес покойного Майкла Джексона в столь же безразмерной ленте того же телеканала "Покидая Неверленд": используются материалы домашних видеосъемок, и люди в кадре - кто более, кто менее убедительно - рассказывают о творимых героем фильма ужасах. Использованы записи телефонных разговоров Вуди Аллена с Миа Фэрроу, невесть как и зачем зафиксированных для вечности. Во второй части авторы как бы становятся на сторону Аллена, излагая его версию событий. При этом самого Вуди Аллена в фильме нет - режиссер отказался давать авторам интервью, - зато использованы фрагменты его аудиокниги Apropos of Nothing ("Кстати, про ничего"), которую Аллен наговорил недавно. И возникают прямые связи между его картинами и дававшей им импульс его жизнью, - получается, что всеми осуждаемый жизненный опыт вполне может становиться источником великого искусства. При этом отчетливо слышимые автобиографические мотивы многих фильмов Аллена предстают как свидетельство его неизлечимого нарциссизма, а сам режиссер выглядит изощренным тираном, сумевшим сделать адом жизнь идиллической, как всем казалось, семьи.

"Вуди Аллен в последние годы находится в свободном падении. Новый документальный фильм наверняка похоронит его карьеру", - мстительно завершает свою рецензию один из газетных авторов.