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23.02.2021 10:00
Рубрика: Культура

Ансамбль имени Александрова даст 23 февраля два разных концерта

Текст: Александр Алексеев
Ансамбль имени Александрова каждый год выходит на сцену в День защитника Отечества. Ведь в их репертуаре так много замечательных песен, невольно напоминающих нам, мужчинам, о том, какими сильными, мужественными, смелыми и отважными мы умеем быть!
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

И что мы - и есть защитники нашего отечества: Родины, друзей, своей семьи, родных, детей… И когда мы вместе, то становимся непобедимой силой. Особенно с такими замечательными песнями, как "Смугянка", "Катюша", "Случайный вальс", "Прощайте скалистые горы", "Казаки в Берлине" и многие другие...

Фото: Пресс-служба Хора Турецкого
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Причем, в этом году Ансамбль песни и пляски имени Александрова выступит 23 февраля даже дважды. Его начальник и его художественный руководитель Геннадий Ксенафонтович Саченюк рассказал обозревателю "РГ" - почему.

Мы привыкли, что Ансамбль имени Александрова выступает в воинских гарнизонах или собирает аншлаги в европейских концертных залах… Отчего у вас появилась такая традиция: петь 23 февраля именно в Зале имени Чайковского?

Геннадий Саченюк: В этом день мы всегда стараемся быть на родине. И выступать в Концертном зале имени Чайковского. Это очень давняя традиция. Я сам в коллективе уже двадцать лет, но она появилась задолго до меня. Этот концерт мы посвящаем Дню защитника Отечества и поэтому, конечно, в ней прозвучит наш лучший репертуар. Причем, это будут произведения разных лет, ведь всегда Отечество приходилось защищать от врагов. Мы начнем с давно написанных песен, например, звучавших в пору Бородинской битвы 1812 года и закончим современными.

Два отделения будут построены по историческому принципу?

Геннадий Саченюк: В основном да. Хотя порой времена будут перекликаться. Потому что защитники были нужны нашему Отечеству всегда. Что-то будет на контрасте, что-то - дополнять друг друга. Программа получается цельная и будет слушаться на одном дыхании. При этом некоторые произведения прозвучат впервые!

Вы намерены исполнить и премьеры?

Фото: Александр Река/ТАСС
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Геннадий Саченюк: Впервые споем песню "В честь Победы", которая нечасто звучала в 70-х годах, в исполнении Юрия Богатикова. А потом про нее как будто забыли. И мы решили ее вернуть. Она о духе и воле наших бойцов, и в то же время она победоносная, праздничная, нарядная, со своим характером…

Как вы успеете на два концерта, ведь между ними будет немного времени?

Геннадий Саченюк: Да, примерно полчаса. Но мы успеем, ведь мы - часть вооруженных сил Российской Федерации. А невыполнимых задач для нее не существует. Успеем, выступим и там, и там.

Может, придется и бежать?

Геннадий Саченюк: Не сомневайтесь, мы везде окажемся. С применением любых возможных транспортных средств. Лучше приходите на концерты, чтобы самому в этом убедиться… Вначале - в Театр Российской Армии, а затем - в Концертный зал имени Чайковского.

Ключевой вопрос

А какое из этих выступлений 23 февраля увидят телезрители?

Геннадий Саченюк: Концерт в Театре Российской Армии. Ну, а наше сольное выступление в Зале имени Чайковского можно будет посмотреть по интернету. Причем, это будут две абсолютно разные программы…

Кстати

Репетиции концертных программ Ансамбля имени Александрова для 23 февраля накануне продолжались восемь часов с двумя перерывами: на обед и еще одним - на 30 минут… Но спортивная форма и умения выполнять любые сложные задачи в этом коллективе и вправду, отменные. Многим другим - на зависть!

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