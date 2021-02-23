Два очка Капризова за 11 секунд помогли "Миннесоте" обыграть "Сан-Хосе"

Гол и передача Кирилла Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:2.

Хоккеисты "Сан-Хосе" открыли счет уже на 45-й секунде встречи после броска защитника Брента Бернса. На исходе восьмой минуты встречи Матч Цукарелло счет сравнял, а в голевой атаке принял участие Кирилл Капризов. Спустя 11 секунд уже Капризов поразил ворота "Акул", набрав 13-е очко в сезоне.

Во втором периоде Ян Коул и Маркус Фонильо закрепили успех партнеров. В когда Логан Кутюр отыграл одну шайбу, то Йонас Бродин восстановил отрыв в счете. В третьем периоде Виктор Раск установил окончательный результат.

Эта встреча запомнилась и дебютной дракой в НХЛ российского защитника "акул" Николая Кныжова. В конце первого периода он сошелся с Фонильо, но вчистую проиграл.

Результативная передача Михаила Сергачева и надежная игра Андрея Василевского принесли победу "Тампе-Бэй" над "Каролиной" со счетом 4:2. Василевский отразил 33 броска из 35.

Хоккеисты "Нью-Йорк Айлендерс" нанесли поражение "Баффало" - 3:2. Российский голкипер Семен Варламов отразил 33 броска из 35.

Феноменальная игра голкипера "Далласа" Антона Худобина не спасла его клуб от поражения в матче против "Флориды". "Пантеры" выиграли 3:1, а российский страж ворот отразил 49 бросков из 51.