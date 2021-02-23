"Единая Россия" проведет по всей стране акцию "Защитим память героев"

В России в День защитника Отечества проходит акция "Защитим память героев".

Как сообщает пресс-служба партии "Единая Россия", инициатором акции выступил руководитель думских единороссов Сергей Неверов. Сегодня граждане, общественники и депутаты всех уровней возложат цветы к захоронениям, обелискам и мемориалам Великой Отечественной войны.

Все желающие в каждом регионе могут присоединиться к акции, найдя на карте Япомню.рф памятное место и посетив его. Например, в Москве возложение цветов проходит на Поклонной горе, в Санкт-Петербурге - на Пискаревском кладбище, в Мурманске - на сопке Зеленый мыс.