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Рубрика: Общество

"Единая Россия" проведет по всей стране акцию "Защитим память героев"

В России в День защитника Отечества проходит акция "Защитим память героев".
Путин выступил с видеообращением в День защитника Отечества

Как сообщает пресс-служба партии "Единая Россия", инициатором акции выступил руководитель думских единороссов Сергей Неверов. Сегодня граждане, общественники и депутаты всех уровней возложат цветы к захоронениям, обелискам и мемориалам Великой Отечественной войны.

Все желающие в каждом регионе могут присоединиться к акции, найдя на карте Япомню.рф памятное место и посетив его. Например, в Москве возложение цветов проходит на Поклонной горе, в Санкт-Петербурге - на Пискаревском кладбище, в Мурманске - на сопке Зеленый мыс.

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