Фото: социалисты Болгарии возложили цветы у памятника Советской армии

В центре Софии состоялась церемония возложения цветов у памятника Советской армии. Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества.

В торжественной акции приняли участие работники посольства России, сотрудники второго по силе политобъединения в республике - Болгарской социалистической партии, представители русофильских организаций, антифашистского союза, а также местного филиала байкерского клуба "Ночные волки".

Кроме того, венки поднесли к памятнику-костнице советским солдатам, расположенному в столичном квартале Лозенец.