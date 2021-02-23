Госиспытания "умных" снарядов для "Терминатора" начнутся в апреле

В апреле стартуют государственные испытания "умных" снарядов с дистанционным подрывом для пушек боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".

- Фактически с 1 апреля по директиве мы приступаем к госиспытаниям снарядов для "Терминатора". На испытания мы закладываем восемь-девять месяцев, затем предстоит оформление документов. Думаю, к концу следующего года снаряды будут готовы, - рассказал РИА Новости Юрий Набоков, генеральный директор разработавшего боеприпасы НПО "Прибор".

Помимо ПТУР "Атака", пулеметов и гранатометов, БМПТ "Терминатор" вооружена двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42 с боекомплектом в 900 выстрелов. Применение боеприпасов с дистанционным подрывом позволит эффективно поражать защищенные цели: пехоту и гранатометчиков в окопах, противотанковые комплексы, укрытые в складках местности, - а также летательные аппараты.

По данным из открытых источников, специалисты "Прибора" не стали копировать западные системы управляемого подрыва - там время срабатывания вводится во взрыватель при помощи электромагнитного программатора при выходе снаряда из ствола, - а применили более простую и дешевую лазерную систему управления. Снаряд оснащается оптическим датчиком. При выходе боеприпаса в нужную точку система управления огнем боевой машины дает команду на подрыв.

Подобный подход в разы упрощает и удешевляет конструкцию снаряда и не требует серьезной переработки орудия и СУО. Это весьма существенно, поскольку, помимо "Терминатора", пушками 2А42 вооружены БМП-2, БМД-2, БМД-3, вертолеты Ми-28 и Ка-52.