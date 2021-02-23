Источник: Еременко покинет "Ростов"

В ближайшее время футбольный клуб "Ростов" покинет финский полузащитник Роман Еременко.

"Ростов" расторгнет контракт с Еременко. Об этом в телеграм-канале сообщил комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян. "Ростов" и Роман Еременко близки к расторжению контракта. Контракт будет прекращен по обоюдному согласию", - написал Арустамян.

Роман Еременко перешел в "Ростов" в 2019 году, после того как расторг контракт с московским "Спартаком". Он подписал соглашение с клубом до 2023 года.

В нынешнем чемпионате РПЛ финский полузащитник провел 16 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. "Ростов" в нынешнем чемпионате РПЛ занимает пятую строчку, а в недавнем матче 1/8 финала Кубка России проиграл "Ахмату".

Помимо "Ростова" и "Спартака" Еременко выступал в России за ЦСКА и "Рубин".