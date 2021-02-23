Как советские бомбардировщики поздравили японцев с 23 февраля в 1938 году

Ночью 23 февраля 1938 года с китайского аэродрома Наньчан в воздух поднялись две группы скоростных бомбардировщиков СБ - в общей сложности 40 самолетов. Целью воздушной эскадры была японская авиабаза Мацуяма на острове Формоза. Через несколько часов аэродром противника превратился в огромный костер.

В 1937 году Япония напала на Китай и тогда советское правительство решило поддержать Чан Кайши. Из СССР в Поднебесную рекой потекли поставки военной техники, снаряжения, боеприпасов, горючего и прочего имущества. Кроме танков и самолетов в Китай прибыли советские офицеры-инструкторы, которым пришлось не только обучать китайские войска, но и сражаться с японцами.

Одну из групп летчиков-добровольцев возглавил генерал Фынь - капитан Федор Полынин. Вместе с военным советником Павлом Рычаговым они решили массированным ударом "поздравить" Японию с ХХ годовщиной образования Красной армии.

"Решили лететь на высоте 4500- 5000 метров. Мы понимали, что длительное кислородное голодание могло тяжело отразиться на самочувствии и работоспособности экипажей. Но другого выхода не было. На большой высоте увеличивалась дальность полета, поскольку меньше расходовалось горючего. И это обеспечивало успех", - писал в своих воспоминаниях Федор Полынин.

Полет был трудным - группа из 12 самолетов СБ, в которой наряду с советскими добровольцами были и китайские летчики, из-за ошибки в штурманских расчетах не долетела до острова и села на запасной аэродром.

Тем не менее 28 двухмоторных бомбардировщиков, несмотря на облачность, вышли на цель. Налет оказался неожиданным для японской системы ПВО, советские пилоты благополучно сбросили 280 бомб.

"Долететь на сухопутных самолетах до Тайваня, нанести бомбовый удар и без потерь вернуться обратно - трудно переоценить этот подвиг! В дерзком налете на вражескую авиабазу проявились лучшие качества наших летчиков, штурманов и стрелков. Не подвела нас и отечественная техника. Тремя последовательными ударами с воздуха мы нанесли японцам ощутимый урон. По агентурным данным, они потеряли 40 самолетов (не считая тех, что находились в контейнерах); сгорели ангары и трехгодичный запас горючего. Японское правительство отдало под суд начальника этой базы и сместило губернатора Тайваня. Комендант авиабазы покончил жизнь самоубийством", - вспоминал Полынин.

Весь Китай ликовал и славил.... американских пилотов и командора Винсента Шмидта.

Статья из газеты The Hong Kong Telegraph за 25 февраля 1938 года: "Когда китайские бомбардировщики мчались в среду через Китайское море в своем первом дерзком рейде на японскую землю, их вел бесстрашный ветеран многих войн коммандер Винсент Шмидт, начальник международной добровольческой эскадрильи...Он был на мировой войне. Потом сражался у мексиканцев, и когда итальянцы вторглись в Эфиопию, Шмидт тоже был там и сражался против них. В Испании он снова был в бою, уже под эмблемами испанского правительства. В итоге он приземлился в рядах новых воздушных сил Китая и возглавляет их самое эффективное подразделение - международную эскадрилью, или 14-ю эскадрилью ВВС Китая, как она официально называется".

Американец с горделивым видом принимал незаслуженные комплименты, а когда выяснилась правда и жена китайского президента Сун Мейлин лично наградила советских пилотов, пилот из США встал в позу обиженного, написал рапорт об отставке и отбыл в Гонконг.